شكرا لبحثكم عن خبر عناية الله تنقذ سائق قاطرة من موت محقق في احدى الطرق بوادي حضرموت ” صور ” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فقد سائق قاطرة محملة بالسيارات توازنه في احدى الطرق الوعرة " عقبة عشعش " بمحافظة حضرموت ادى الى انحراف قاطرته.

وأظهرت صورا تم تداولها بدت فيها قاطرة محملة بالسيارات السقوط من احد اعلى المنحدرات الجبلية بعد ان فقد السائق توازنه

وبحسب شهود أكدوا أن السائق لم يعمل بالشكل المطلوب مما جعل القاطرة تفقذ توازنه ويفقد السائ زمام السيطرة عليها

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واضافوا حاول السائق ان يوقف القاطرة عبر تحويلها لجدار الحمايه الاسمنتية لكنها ازاحت الحماية الاسمنتية وبداء راسها يطل من خارج اعلى العقبة مدركا انها النهاية المحتومة الا انها توقفت فجأة

وعبر الشهود عن مدى ايمانهم بقدرة الله تعالى من خلال ماشاهدوه من لطف العناية الالهية بذلك السائق الذي اوشك على الهلاك لولا تدخلها.