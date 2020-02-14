شكرا لبحثكم عن خبر تدهور العملة جعل حياة اليمنيين أكثر صعوبة.. الغذاء العالمي يحذر من استمرار تراجع سعر صرف الريال اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من تداعيات تراجع سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية على حياة المدنيين.

ودعا الى استمرار المساعدات الإنسانية بموازاة الجهود المبذولة لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار في اليمن.



وقال البرنامج إن أسعار المواد الغذائية والأساسية في اليمن شهدت ارتفاعاً حادة خلال الآونة الأخيرة بسبب انهيار العملة الوطنية .

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وأضاف في تغريدة على "تويتر" أن قيمة الريال اليمني، "انخفضت بنسبة 15بالمئة في الجنوب، وحوالي 7 بالمئة في الشمال، خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

وأكد البرنامج أن التراجع في سعر العملة جعل الحياة أكثر صعوبة للعديد من الأسر في اليمن، وخاصة تلك التي تعيش في الخطوط الأمامية.

وأشار إلى أن أكثر من 12 مليون شخص في اليمن يعتمدون على المساعدات الغذائية المقدمة من البرنامج لتلبية احتياجاتهم الأساسية.