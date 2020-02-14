شكرا لبحثكم عن خبر اليمنيون يتفاجئون بعودة النت إلى اجهزتهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عودة النت إلى وضعه الطبيعي في اليمن فخلال الساعات الأولى من صباح الخميس بدا التصفح سريعا على عكس الأيام الماضية تماما.

وكانت شركة تليمن قد صرحت يوم أمس بأن خدمة الإنترنت ستعود في الساعات القادمة.

ولم يتأكد هل ستستمر الخدمة على ما هي عليه أم أن هناك مستجدات حيث وأن تبادل الاتهامات بين حكومة الشرعية ومليشيا الحوثي مستمرة.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير توجه أصابع الاتهام لجماعة الحوثي التي تتحكم بالمفتاح الرئيسي وأنها وراء إضعاف خدمة الإنترنت لدواعي أمنية.

Advertisements

ورغم العديد من الأنباء المتضاربة منذ شهر تقريبا حول وجود خلل بحري في البحر الأبيض المتوسط إلا أن هناك شكوك كبيرة بأن التلاعب بخدمة النت شأن محلي يأتي في إطار الصراعات الدائرة.

هذا وكانت حكومة مليشيا الحوثي الانقلابية قد صرحت قبل أيام بأن خسارتها من انقطاع وتردي خدمة النت بلغت ملايين الريالات.