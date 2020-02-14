شكرا لبحثكم عن خبر اتلاف 204 طن من المواد الغذائية و نصف طن من الأدوية المنتهية في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أتلفت الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية في مديرية الحالي بمدينة الحديدة ، كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية منتهية الصلاحية . وأوضح مدير أمن المديرية في تصريح رصده "المشهد اليمني " اليوم الأربعاء أنه وبحضور مندوب نيابة المخالفات ، تم اتلاف 204 طن من العصائر التالفة ضبطت لدى أحد التجار . وأضاف أنه تم إتلاف نصف طن من الأدوية المنتهية الصلاحية ضبطت لدى إحدى شركات الأدوية .

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