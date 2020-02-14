شكرا لبحثكم عن خبر اختفاء جهاز لاسلكي في احد الجبهات يزج بعشرات العناصر الحوثية بالسجن بينهم قيادات ميدانية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ألقت المليشيا الحوثية القبض على عشرات العناصر التابعة لها في السجن بعد اختفاء جهاز اتصال لاسلكي من أحد الجبهات بأطراف محافظة صعدة .

وقالت مصادر مطلعة لـ "المشهد اليمني " اليوم الخميس أن الحوثيين زجوا بالعشرات من العناصر التابعة لهم بينهم قياديين بتهمة إخفاء جهاز اتصال لاسلكي .

وأكدت المصادر أن الحوثيين اتهموا هذه العناصر بالخيانة وتهريب الجهاز لصالح دول معادية لليمن بينما يحاول هؤلاء إقناع المليشيا بأن الدافع ليس سواء السرقة وهو ما ترفضه المليشيا .

وأوضحت المصادر أن الحوثيين اطلقوا سراح مشرفين من ضمن هؤلاء العناصر لإعادة الجهاز اللاسلكي وهو ما جعلهم يقوموا بالبحث في أكثر من محل لبيع السلاح والذي يتم عادة بيع الأجهزة اللاسلكية في هذه المحلات .

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ورصدت المليشيا مبالغ مالية لتحديد والبحث عن ثلاثة عناصر وصفتها بالخطيرة والمتهمة وراء عملية سرقة الجهاز اللاسلكي.

الجدير ذكره أن هذه العناصر المتهمة تم الزج بها في أحد المباني غربي العاصمة صنعاء والتي يشرف عليها القيادي الحوثي أبو أحمد من أبناء محافظة صعدة .