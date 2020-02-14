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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضبط 4.8 طن دقيق فاسد في بيحان الجمعة 14 فبراير 2020 الخليج 365 ضبط مسؤولو الرقابة والتفتيش وصحة البيئة، في مديرية بيحان، بمحافظة شبوة، صباح أمس الخميس، كمية من الدقيق الفاسد في سوق الحبوب بيحان، خلال بيعها للمواطنين.

Advertisements وقدرت الجهات المختصة كميات الدقيق – التي وصلت من منطقة ناطع المنكوبة بالبيضاء المخصصة لنازحي الحرب- بحوالي 96 كيسا من الدقيق عبوة 50 كيلو جرام، بإجمالي وزن أربعة أطنان و800 كيلو جرام. وحررت الجهات المختصة محضرا للتنسيق مع النيابة العامة، لإتلاف الكميات المصادرة من الدقيق الفاسد، تمهيدا لإحالة البائع إلى المحاكمة.

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