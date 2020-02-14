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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات المشتركة تتصدى للحوثي في التحيتا وتكبد الميليشيا خسائر فادحة الجمعة 14 فبراير 2020 الخليج 365 خاضت القوات المشتركة، مساء الخميس، معركة عنيفة لصد هجوم شنته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، في مديرية التحيتا.

Advertisements وكشف مصدر عسكري عن استهداف عناصر المليشيا الإرهابية، مواقع القوات المشتركة جنوب المديرية في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية. وأوضح أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع عناصر المليشيات المتسللة، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وأكد أن القوات المشتركة نجحت في تكبيد المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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