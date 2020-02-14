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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شن الإعلامي السوري فيصل القاسم هجوما حادا على رئيس عربي شهير واصفا إياه بالنملة. وقال "القاسم" تعليقا على ما يحدث في سوريا: من السخف تصوير الصراع في شمال وشرق سوريا بأنه بين تركيا ونظام الأسد، فهذا تضخيم سخيف ومبتذل لدور النظام، فكما هو معروف فإن النظام مجرد طرطور في هذه اللعبة الكبيرة. --------------------------------- شاهد ايضا : • "فيصل القاسم" يفجر مفاجأة : هذا الحاكم العربي طرطور أجرب وهكذا نهايته! • شاهد : أسد مفترس يلتهم طفلًا من قبضة والده خلال لحظات.. وعندما أوشك على افتراسه كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب • تحذير خطير : إذا ظهرت عليك هذة السبع العلامات فأنت مصاب بهذا المرض القاتل وعليك التحرك سريعا لانقاذ نفسك Advertisements • بعد عام ونصف على الزواج .. سعودية إكتشفت إنها تمارس الحرام مع زوجها الكويتي!! • عاجـــل : "صدام حسين" يظهر في "كركوك" بصورة مفاجئة .. والسلطات العراقية تعلن حالة الاستنفار وتتوجه لاعتقاله ..لكن مفاجئة حدثت قبل الوصول اليه ..شاهد • فاكهة لذيذة يسترخصها الجميع تحميك من ضغط الدم والأزمات القلبية والسكتات الدماغية..شاهد • عاجـــل : الحزن يجتاح الوطن العربي بعد إنتشار خبر مقتل الفنانة نانسي عجرم ..وحسابها على انستجرام ينشر صورا طارئة ..شاهد --------------------------------- وأضاف: الصراع في شمال وشرق سوريا بين الضباع الكبار..واقحام اسم الاسد في هذه اللعبة كإقحام نملة جرباء في صراع بين الفيّلة.

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