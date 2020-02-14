شكرا لمتابعة خبر عن صدام حسين يثير رعب السلطات العراقية ويظهر في عاصمة كردستان “كركوك” وصدور أمر رسمي بالقبض القهري عليه.. شاهد كيف انتهت النتيجة وماذا فعل صدام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - صدام حسين يثير رعب السلطات العراقية ويظهر في عاصمة كردستان “كركوك” وصدور أمر رسمي بالقبض القهري عليه.. شاهد كيف انتهت النتيجة وماذا فعل صدام

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كانت هذه تفاصيل خبر صدام حسين يثير رعب السلطات العراقية ويظهر في عاصمة كردستان “كركوك” وصدور أمر رسمي بالقبض القهري عليه.. شاهد كيف انتهت النتيجة وماذا فعل صدام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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