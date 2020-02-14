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صنعاء - ياسمين الخيامي - نجل السلطان هيثم بن طارق يفاجئ الجميع ويقلب سلطنة عُمان راسا على عقب بمعلومات صادمة وغير متوقعة اثارت جنون كل ابناء السلطنة (شاهد الصور)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، صورة تغريدات مجمعة من حساب على "تويتر" منسوب لنجل السلطان هيثم بن طارق.

وقال الحساب الذي يحمل اسم "يزن آل سعيد": "واقع مرير أن تقابل موظفي الجهات الحكومية بوجوههم العابسة واللامبالاة بل لا يردون حتى السلام وحين يعرفون شخصك فقط لقبيلتك يقفون تبجيلًا".

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نجل السلطان هيثم بن طارق يفاجئ الجميع ويقلب سلطنة عُمان راسا على عقب بمعلومات صادمة وغير متوقعة اثارت جنون كل ابناء السلطنة (شاهد الصور)

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وأضاف الحساب: "واقع مرير أن شر مكان، مكان لا صديق فيه؛ تنطبق هذه الحكمة في الدوائر الحكومية، فالمعاملات لا تمشي بنظام، وإنما بمن يكون صاحبها.. تخبط".

وتابع الحساب المنسوب لنجل السلطان هيثم بن طارق: "واقع مرير أن نطالب بالتغيير والإصلاح وأساسًا الضمائر محتاجة إلى الإصلاح في الأفراد قبل المؤسسات".

وختم الحساب، بقوله: "واقع مرير.. ذهبت لأنهي اليوم معاملة في جهة حكومية فقال الموظف إنها ستنتهي قبل شهر، فطلبت منه تسجيلها ولما أبصر بطاقتي الشخصية أنهاها في ساعة".

لا يوجد أي حساب لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد المعظم حفظه الله ورعاه ونجله صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد في كافة منصات التواصل الاجتماعي..

وأحدثت التغريدات ضجة على مواقع التواصل في سلطنة عمان، إلا أن حساب "عمان بلا شائعات" أكد أنه "لا صحة لما يتداول عن التغريدات المنسوبة لصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد".

من جانبه، أفاد حساب "عمان نيوز"، بأنه "لا يوجد أي حساب لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد المعظم حفظه الله ورعاه ونجله صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد في كافة منصات التواصل الاجتماعي".