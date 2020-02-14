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صنعاء - ياسمين الخيامي - صحيفة بريطانية تصعق الملك سلمان وتهز اركان كل افراد الاسرة الحاكمة في المملكة وتكشف عن السيدة التي خدعت ولي العهد واوقعته في ورطة كبيرة

فجرت صحيفة "الصن" البريطانية، مفاجأة مدوية عن المرأة التي أقنعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي؛ بدلًا من مانشيستر يونايتد. وذكرت الصحيفة في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني، أكارلا ديبيلو، صديقة نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، لعبت دورًا هامًا في إقناع محمد بن سلمان لشراء نادي نيوكاسل يونايتد. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: نبتة يمنية تعالج ضغط الدم وآلام القلب والشرايين ومختلف أنواع السرطانات.. لكن الجميع يتجاهلها رغم انها موجودة وبكثرة في كل أسواق الخضروات ( تناولها ولن تعرف المرض ) صدام حسين يثير رعب السلطات العراقية ويظهر في عاصمة كردستان “كركوك” وصدور أمر رسمي بالقبض القهري عليه.. شاهد كيف انتهت النتيجة وماذا فعل صدام صحيفة بريطانية تصعق الملك سلمان وتهز اركان كل افراد الاسرة الحاكمة في المملكة وتكشف عن السيدة التي خدعت ولي العهد واوقعته في ورطة كبيرة وردنا الان.. الصين تطلق تحذير مرعب لكل دول العالم ..لا تأكل لحم هذا الحيوان حتى لو كنت ستموت جوعا لأنك ستصاب مباشرة بفيروس كورونا القاتل انت وعائلتك ( صورة صادمة ) Advertisements نجل السلطان هيثم بن طارق يفاجئ الجميع ويقلب سلطنة عُمان راسا على عقب بمعلومات صادمة وغير متوقعة اثارت جنون كل ابناء السلطنة (شاهد الصور) اللواء "جواس"يفضح سر فشل هادي والجنرال والمقدشي وسبب الهزائم اما الحوثي ويقدم للتحالف عرض رهيب للقضاء على الحوثي قضاء مبرم ( صورة) في غاية الخطورة..أردوغان يصعق "الإمارات ومصر" ويوجه لهما ضربة ساحقة اثارت جنون السيسي ولا ولي عهد ابو ظبي ..لن تصدق مافعله اردوغان المملكة تباغت كل دول مجلس التعاون الخليجي وتثلج صدور كل ابناء سلطنة عمان بعد اعلانها هذا الامر الذي جعل سلطان عمان الجديد يطير فرحا عاجل : الصين تدق طبول الحرب وتحرك سلاحها النووي المرعب وتعلن انها ستقضي على هذه الدولة وتمحوها من خارطة العالم بعد فعلتها الغادرة لتدمير الصين وأضاف: أن "كارلا" (35 عامًا) تساعد صندوق الاستثمار السعودي العام للتفاوض على صفقة قيمتها 343 مليون جنيه إسترليني لتملك غالبية أسهم نادي نيوكاسل يونايتد، لافتًا إلى أنه يعتقد أن "بن سلمان" يفكر في شراء النادي.



ونقلت الصحيفة عن مصادر في صندوق الاستثمار السعودي، أن "الصندوق استثمر مليارات الدولارات في أسواق العالم؛ لذلك فإن تحركًا نحو شراء نيوكاسل ليس بعيدًا". وأشارت إلى أنه تم الربط في السابق بين محمد بن سلمان وشراء حصة عائلة جليزر في نادي مانشستر يونايتد، وبأنه يملك جزءًا منه؛ مستدركًا بأنه يبدو أن مفاوضات جادة قد تمت لشراء نيوكاسل يونايتد. وتابعت الصحيفة: أن "كارلا" طرحت خلال اجتماع رفيع المستوى مع مسؤولين في صندوق الاستثمار السعودي، فكرة شراء نيوكاسل يونايتد، مشيرة إلى أن شخصين على علاقة بالمفاوضات "ليست لديهما أي فكرة عن كيفية وصولها" لهذا الاجتماع.



وختم التقرير، بأن "كارلا" قالت للحاضرين إن المالك الحالي "مايك آشلي" يريد البيع، وإنها والمرأة الأخرى في مركز محادثات نيوكاسل، أماندا ستافلي، أرادتا أن تتوصلا إلى صفقة لأجل السعودية، مشيرًا إلى أن هناك مزاعم بأن المرأتين ستؤديان دورًا في إدارة المشروع مقابل أجر ونسبة من النادي.

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