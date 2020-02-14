شكرا لمتابعة خبر عن ماذا يحدث خلف الكواليس : هل عاد اتفاق الرياض إلى مربع الصفر بعد مغادرة معين عبدالملك العاصمة الموقتة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأحزاب السياسية بمأرب : تعلن موقفا موحد من ”الرئيس هادي“ و”محافظ مارب .. ومعارك ”جبهة نهم“ وتوجه رسالة عاجلة للقيادة السعودية (نص الرسالة ونص البيان) الحوثيون يعترفون بمصرع عدد من القيادات الكبيرة ومن بينهم قريب عبدالملك الحوثي انتكاسة عسكرية كبيرة للحوثي .. مقتل قيادات حوثية من العيار الثقيل في الحديدة صحفي بارز : يحسم الجدل ويكشف مصير "رئيس الوزراء" بعد استدعائه الى العاصمة الرياض

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا يحدث خلف الكواليس : هل عاد اتفاق الرياض إلى مربع الصفر بعد مغادرة معين عبدالملك العاصمة الموقتة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.