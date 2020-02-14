شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن :الملك سلمان والرئيس هادي استدرجوا الامارات ومليشيات الانتقالي ل فخ قاتل,أجبر بن زايد على الانسحاب من اليمن, وسينهي ألانتقالي من الوجود تدريجاً!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/14 الساعة 04:35 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قال العميد طارق علي ناصر هادي، إن الخطأ الفادح الذي وقع فيه قيادات المجلس الإنتقالي أنهم وجهوا إعلامييهم لتظليل بعض الجنوبين بحقن مخدرة وأوهام وخداع وصوروا لهم أن إتفاق الرياض نصراً عظيماً ،مؤكداً أن إتفاق الرياض لوطبق بحذافيرة سينهي الإنتقالي من الوجود تدريجاً.

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ونشر العميد طارق على صفحته بتويتر منشور جاء فيه"الخطأ الفادح الذي وقع فيه قيادات الانتقالي أنهم وجهوا اعلامييهم لتضليل بعض الجنوبين بحقن مخدرة وأوهام وخداع وصورو لهم أن إتفاق الرياض نصرا عظيماً مع أن إتفاق الرياض لوطبق بحذافيرة سينهي ألانتقالي من الوجود تدريجاً."

ويعد العميد طارق هادي أحد القيادات العليا للمجلس الإنتقالي لكنه أستقال من المجلس اواخر 2019 مبرراً إستقالته بإنحراف المجلس الإنتقالي عن أهدافه.

والعميد طارق هو الإبن الأكبر لقائد المنطقة العسكرية الرابعة الأسبق اللواء علي ناصر هادي الذي قتل في معارك مع الحوثيين في مديرية التواهي في العام 2015.



