شكرا لقرائتكم خبر عن بين قوسين (الحقيقة ).. وغدا صدور بيان رسمي يثلج صدور اليمنيين .."تفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مجرد سؤال لا اكثر هل اصبح الانسان اليمني بيادق والارض رقعة شطرنج ؟ وهل مسمى الحكومة له معنى ودلالة في واقع الحال اليمني ؟ وماهي ماهية الشرعية والانقلاب بنظر منظومة الحاكم والمحكوم , الراعي والرعية .

أقرأ ايضا :

Advertisements

عااااجل : الشرعية تعلن رسميا عن مشروع "الموت جوعا " الاستراتيجي الذي ينهي معاناة اليمنيين ويحرر الارض اليمنية من مليشيا الحوثي !!

قائد عسكري ..الجيش الوطني يجر مليشيا الحوثي لمصيدة الموت الجماعي ,وهذا ما حدث في جبهة الجوف وهذه المنطقة تحولت لمقبرة للحوثين !!

وردنا الآن : الصين تعلن الحرب النووية على امريكا وتهدد بمسح واشنطن من على وجه الارض والسبب ..فيروس كورونا !!

باختصار شديد ووفقا للمعطيات واسباب الصراع والحرب ونتائجها من اول لحظة الى اليوم "الشعب لازم يموت من اجل الحاكم ممنوع كش ملك " لم يعد يهمنا من سيحكم ولم يعد للشرعية والحكومة والانقلاب اي معنى ودلالة وحذفت "ال " التعريف منها , واصبحت نكرة ومجهولة .

شهر ونصف والجميع يعبث بنا , لم نجد مسؤول شجاع يخرج من دهاليز قذاردة السياسي ويقول لنا الحقيقة , مثلا وليس حصرا "اسباب انقطاع الانترنت " اليوم فقط (و بعد انقطاع شامل دام عدة ايام شهدت خدمة الانترنت في اليمن، تحسناً نسبياً خلال الساعات الماضية، في عدد من المحافظات اليمنية. وقال مستخدمون إن الخدمة عادت بشكل أفضل مما كانت عليه خلال الأيام الماضية، في غالبية المحافظات اليمنية، منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس. من جهته أكد مدير مؤسسة الاتصالات بحضرموت، علي بارجاء لـ"يمن شباب نت"، "بعودة خدمة الانترنت خلال الساعات القادمة، وذلك بعد الانتهاء من إصلاح كيبل فالكون الدولي، بقناة السويس". وبشر بارجاء المواطنين بعودة ممتازة للخدمة، مشيرا بأنه سيتم إعادة ترتيب القنوات التي كانت تعمل، وسترجع لطبيعتها السابقة". وكان وزير الاتصالات لطفي باشريف، قال في وقت سابق، إن العمل يجري حالياً، وبوتيرة متسارعة من أجل إصلاح كابل فالكون وإعادة خدمة الانترنت إلى اليمن. وفي صنعاء أكد مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الخاضعة للحوثيين، عودة خدمة الإنترنت إلى اليمن بعد أن انتهت الفرق الفنية من إنجاز المراحل الأولى لعمليات إصلاح الكابل البحري "فالكون". ونقل حساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن المصدر قوله إن بياناً رسمياً سيصدر خلال الساعات القادمة من شركة تيليمن عن عودة خدمة الانترنت. ومنذ التاسع من يناير الماضي يشهد اليمن انقطاع لخدمة الانترنت وخروج أكثر من 80% من سعات الانترنت الدولية نتيجة تعرض الكابل البحري "فالكون" للانقطاع بالقرب من قناة السويس.)

اليوم الشرعية تبرئ الحوثي والحوثي يبرئ الشرعية والشعب يذهب الى الجحيم .. اليوم الحكومة الشرعية تصدر حكم عاجل يقضي ب براءة الحوثيين من هذة التهمة الخطيرة ..وغدا الحوثي يصدر بيان عاجل يوضح من خلالة قبول اعتذار الشرعية "حصل خير " , دعونا نعود لنكمل فلم "من سينتصر ومن سيحكم اليمن بعد موت الانسان ودمار الارض " .

الحوثي يسيطر , الشرعية تحرز تقدم كبير , كر وفر , والامم المتحدة تندد , دول دعم الشرعية تحذر , تهاجم , تقتل , تدمر, ترسل قوافل المساعدات الانسانية .

شكرا سلمان شكرا ايها العظماء شكر للجميع فقد دمرت اليمن وانتهى كل شئ , مبروك الانتصار الكبير ايها ...!!!