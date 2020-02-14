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صنعاء - ياسمين الخيامي - اللواء "جواس"يفضح سر فشل هادي والجنرال والمقدشي وسبب الهزائم اما الحوثي ويقدم للتحالف عرض رهيب للقضاء على الحوثي قضاء مبرم ( صورة)

نشر قائد محور " العند " اللواء " جواس " تغريدة تحدث فيها لأول مرة عن معركة انهاء تمرد الحوثيين في العام 2004م بمران بصعدة والمفارقة في تعذر تكرار هذا الانتصار رغم الإمكانيات الكبيرة .

" اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "ثلاثة معسكرات وكان معي سالم قطن الله يرحمه وعدد من كتائب الفرقة أستطعنا ندك كل تحصينات الحوثي عام ٢٠٠٤ في مران وحيدان والمهاذر والان ١٧ دولة في تحالف وطيران ما استطاعوا لهم ولا انهم قبلوا بنا نتقدم الصفوف ونرسم الخطط فقط نريد منهم الدعم السلاح والتموين ونستطيع نقوم بالواجب".

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اللواء "جواس"يفضح سر فشل هادي والجنرال والمقدشي وسبب الهزائم اما الحوثي ويقدم للتحالف عرض رهيب للقضاء على الحوثي قضاء مبرم ( صورة)

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