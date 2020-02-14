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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة..أردوغان يصعق "الإمارات ومصر" ويوجه لهما ضربة ساحقة اثارت جنون السيسي ولا ولي عهد ابو ظبي ..لن تصدق مافعله اردوغان

كشف تقرير نشرته وكالة أنباء “الأناضول” التركية، عن مدى تأثير "قناة إسطنبول المائية" على موانئ الإمارات وقناة السويس المصرية.

وذكر التقرير، أن الحكومة المصرية التي تعادي تركيا زعمت أن قناة إسطنبول المائية ستكون منافسًا لقناة السويس، بينما الإمارات اعتبرت أن المشروع سيقلل من أهمية موانئها.

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في غاية الخطورة..أردوغان يصعق "الإمارات ومصر" ويوجه لهما ضربة ساحقة اثارت جنون السيسي ولا ولي عهد ابو ظبي ..لن تصدق مافعله اردوغان

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ونقلت الوكالة عن صالح يلماز، عضو الهيئة التدريسية في جامعة يلدرم بايزيد بالعاصمة التركية أنقرة، أن ادعاءات تأثير “قناة إسطنبول المائية” على قناة السويس وموانئ الإمارات “غير صحيحة”.

تركيا تضرب موانئ دبي وقناة السويس

وقال “يلماز”: إن “الادعاءات القائلة بأن قناة إسطنبول المائية ستؤثر سلبًا على اقتصاد مصر والإمارات، هي عبارة عن ادعاءات لا أساس لها من الصحة”.

وأشار إلى أن “قناة إسطنبول تحمل مزايا ومساوئ لكل من الولايات المتحدة وروسيا، كما أن مبدأ السيطرة التركية الكاملة على القناة، سيعني بالضرورة فقدان هذين البلدين التحكم الاستراتيجي في المنطقة”.

وأضاف “يلماز” أن “هذا الوضع سيجبر البلدين على المحافظة على علاقات إيجابية مع تركيا، من أجل ضمان مصالحهما التجارية”.

وأردف بقوله: “عند انتهاء العمل بقناة إسطنبول، ستسعى بلدان العالم لعقد اتفاقيات ثنائية حول الملاحة البحرية مع تركيا، في محاولة لتحقيق مكاسب اقتصادية أكبر”.

وختم “يلماز” بقوله: “بدورها، تركيا ستحقق مكاسب اقتصادية في ظل ظروف مختلفة، ومن خلال اتفاقات ثنائية وترتيبات تجارية مع بلدان عدة”.