شكرا لمتابعة خبر عن هل تذكرون الرجل الذي كان يوصف بذراع علي عبد الله صالح وباع نفسه للحوثيين ...شاهد ماذا فعل به الحوثيين اليوم في قلب العاصمة صنعاء وارعب الجميع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون الرجل الذي كان يوصف بذراع علي عبد الله صالح وباع نفسه للحوثيين ...شاهد ماذا فعل به الحوثيين اليوم في قلب العاصمة صنعاء وارعب الجميع

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