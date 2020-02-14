الجوازات : تعلن خبر سار في جميع المحافظات المحررة والاولية للحجاج اليمنيين

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عدن - ياسمين التهامي - صحفي بارز : يحسم الجدل ويكشف مصير "رئيس الوزراء" بعد استدعائه الى العاصمة الرياض تفاصيل ماحدث : لـ’’مستشار وزير الإعلام’’ مختار الرحبي في محافظة المهرة الاتصالات في صنعاء تزف خبر سار لكافة اليمنيين المجلس الانتقالي : هذا ما سيحدث في حال فكرت شرعية الإخوان بالانقضاض على اتفاق الرياض

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