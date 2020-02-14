شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء جواس يفجر فضيحة مدوية ..لو ترك امر الحوثي لنا لحسمنا المعركة في اقصر وقت ..لكن الشرعية والتحالف لا يريدون حسم المعركة مع الحوثي ..ولا انهم قبلوا بنا لنقوم بالواجب!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/14 الساعة 02:04 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

نشر قائد محور " العند " اللواء " جواس " تغريدة تحدث فيها لأول مرة عن معركة انهاء تمرد الحوثيين في العام 2004م بمران بصعدة والمفارقة في تعذر تكرار هذا الانتصار رغم الإمكانيات الكبيرة . أقرأ أيضا : "مؤامرة القرن" اخطر تقرير سري عن لوبي عمبق داخل الشرعية .. سهل سقوط "نهم" بلا معركة ..وقريبا مأرب على موعد ل استقبال مليشيا الحوثي بالورود !! Advertisements خبراء عسكريين يفجرون مفاجأة مرعبة للشرعية ودول التحالف "ميليشيا الحوثي تمتلك صواريخ كروز الاكثر تطور وطائرات بدون طيار " وتحت اعين الجميع وعبر هذا الممر يتم تهريب جميع الاسلحة !! وردنا الآن : في تصعيد هو الاخطر ..مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً، تفجر الوضع عسكريا في أبين !! " اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "ثلاثة معسكرات وكان معي سالم قطن الله يرحمه وعدد من كتائب الفرقة أستطعنا ندك كل تحصينات الحوثي عام ٢٠٠٤ في مران وحيدان والمهاذر والان ١٧ دولة في تحالف وطيران ما استطاعوا لهم ولا انهم قبلوا بنا نتقدم الصفوف ونرسم الخطط فقط نريد منهم الدعم السلاح والتموين ونستطيع نقوم بالواجب".



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كانت هذه تفاصيل خبر اللواء جواس يفجر فضيحة مدوية ..لو ترك امر الحوثي لنا لحسمنا المعركة في اقصر وقت ..لكن الشرعية والتحالف لا يريدون حسم المعركة مع الحوثي ..ولا انهم قبلوا بنا لنقوم بالواجب!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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