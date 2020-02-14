شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري ..الجيش الوطني يجر مليشيا الحوثي لمصيدة الموت الجماعي ,وهذا ما حدث في جبهة الجوف وهذه المنطقة تحولت لمقبرة للحوثين !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/14 الساعة 02:54 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قال مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة العميد أحمد السالمي إن جماعة الحوثي، مُنيت بهزائم كبيرة في محافظة الجوف، مؤكداً أنها تحولت لمقبرة لمسلحي الجماعة.

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وأوضح السالمي في حديث لموقع الجيش “سبتمبر نت”، أن محاولات الحوثيين المستمرة للتقدم في جبهات المحافظة المختلفة انكسرت أمام صمود قوات الجيش، لافتاً إلى أن الأخيرة حررت عدد من المواقع في جبهتي العقبة والجرشب.

وأضاف العميد السالمي “كان لدينا تكتيك عسكري محكم تمثل في اعادة تمركز الجيش في بعض الجبهات لجر الحوثيين الى مستنقع الموت وهو ما حدث بالفعل.

وتدور منذ أكثر من ثلاثة أسابيع معارك عنيفة في جبهات محافظة الجوف (شمالي البلاد) عقب هجوم كبير شنه الحوثيون لسيطرة على عاصمة المحافظة.

