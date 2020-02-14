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عدن - ياسمين التهامي - بالصورة.. ممثلة شهيرة بمؤخرة عارية تثير ضجة على متن طائرة

تقدمت شركة “لارام” التابعة للخطوط الملكية المغربية بالاعتذار إلى زبائنها بعد انتشار صور لممثلة إباحية بمؤخرة عارية داخل الطائرة. وأوضحت الشركة أن الواقعة مجرد “حادث معزول” ويتم التعامل بحزم شديد مع الأشخاص المعنيين بهذه الصور. جديد اب برس : Advertisements وكانت انتشرت صورة متداولة لممثلة أفلام إباحية أمريكية بمؤخرة عارية داخل طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية مع أحد أطقمها. وأثارت الصورة التي وُجدت برفقة أحد أطقم الطائرة خلال إحدى رحلاتها بين المغرب وأمريكا، غضب وتذمر رواد السوشيال ميديا.

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