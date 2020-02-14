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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : اعلان هام صادر عن وزارة الاتصالات بصنعاء بشأن عودة خدمة الانترنت..."بيان"

أعلنت ‏وزارة الاتصالات بصنعاء أن عودة خدمة الإنترنت سيتم خلال الساعات القادمة. وقالت الوزارة إن الفرق الفنية انتهت من إنجاز المراحل الأولى لعمليات إصلاح الكابل البحري فالكون وعودة خدمة الإنترنت بشكل كامل خلال الساعات القادمة. جديد اب برس : Advertisements وقال مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات بصنعاء إن وزارة الإتصالات تثمن عاليا الجهود الكبيرة والمهنية العالية لشركة تيليمن ومؤسسة الإتصالات في متابعة عملية إصلاح الكابل البحري فالكون وإعادة خدمة الإنترنت. الى ذلك عادت صباح اليوم خدمة الانترنت ADSL إلى وضعها الطبيعي بعد انقطاع وتردي دام أيام. وافاد مستخدمون لشبكة النت في اليمن ان الشبكة شهدت تحسن صباح اليوم وعودة تدريجية للخدمة . وكانت شركة الاتصالات قد فقدت أكثر من 80% من سعة خدمة النت منذ قرابة الشهر عقب تعرض الكيبل البحري المزود إلى تلف في السويس أدى إلى ضعف كبير في الخدمة .

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