شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد بالفيديو .. لبنانية تقتل زوجها السوري بالتعاون مع عشيقها وصورت لحظات إحتضاره أمام أولاده!! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في فيديو مؤثر ومبكي ومحزن ومقزز في نفس الوقت، أقدمت لبنانية على قتل زوجها سوري الجنسية في منطقة الناعمة بلبنان، بطريقة بشعة عن طريق دس السم بطعامه، بالإتفاق مع عشيقها الذي قيل إنه من أصل فلسطيني، ولم تكتف بقتله عن طريق السم، بل قامت بالإستمتاع بتصويره وهو يحتضر، و ظنت ان هذا الفيديو ربما يحميها بإعتبار إنه مات موتة طبيعية.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال الإعلامي أحمد قصير، إن الزوجة وتدعى ن.ش البالغة من العمر 29 عاماً وتحمل الجنسية اللبنانية، قامت بدس السم لزوجها عبدالرحمن العكاري، البالغ من العمر 34 عاماً ويحمل الجنسية السورية، وذلك بالاتفاق مع عشيقها.

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• شاهد بالفيديو .. لبنانية تقتل زوجها السوري بالتعاون مع عشيقها وصورت لحظات إحتضاره أمام أولاده!!

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وأشار القصير إلى أن الزوجة لم تكتف بذلك؛ بل قامت بتصويره وهو يحتضر ويوصي أولاده بالانتباه لأنفسهم، و المحزن إنه اوصى أولاده على امهم وهي قاتلته، في مشهد مبكي وقاتل، ومن بعدها تم قتل الشاب بالحجارة أيضا بمساعدة العشيق.

وفي 16 يناير الماضي، عثرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني على جثة العكاري داخل منزله في منطقة الناعمة، مصاباً بضربة على رأسه بحجر كبير الحجم بالقرب منه.

وأثبتت التحقيقات أن الزوجة وعشيقها الذي يدعى م.ن ويحمل الجنسية الفلسطينية، قد خططا للجريمة، وقالت الزوجة بعد الضغط تفاصيل الجريمة وكيف تم التخطيط لها بمساعدة عشيقها.

وتم إلقاء القبض على الزوجة ثم على عشيقها، الذي كان في طرابلس، بعد يومين من وقوع الجريمة، وضبطت بحوزته كمية من المخدرات.