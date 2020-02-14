شكرا لمتابعة خبر عن السعودية تعلن رسميا إلغاء نظام الكفيل وتسمح للوافدين بالعمل والتنقل بحرية، وتغيير نوع الإقامة لحفظ ممتلكاتهم وتوثيقها بأسمائهم الشخصية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - السعودية تعلن رسميا إلغاء نظام الكفيل وتسمح للوافدين بالعمل والتنقل بحرية، وتغيير نوع الإقامة لحفظ ممتلكاتهم وتوثيقها بأسمائهم الشخصية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن رسميا إلغاء نظام الكفيل وتسمح للوافدين بالعمل والتنقل بحرية، وتغيير نوع الإقامة لحفظ ممتلكاتهم وتوثيقها بأسمائهم الشخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.