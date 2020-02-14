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صنعاء - ياسمين الخيامي - الفنانة الصغيرة ’’حلا الترك’’ التي فتنت الخليجيين لسنوات.. تظهر اليوم بشكل مفاجئ وتكشف جمالها الحقيقي بدون مكياج!(صور)

ظهرت الفنانة حلا الترك، بإطلالة طبيعية بدون مكياج، واضعة نظارات طبية، أثناء لقاء مباشر لها.

وأعرب عدد من متابعيها بإعجابهم بهذه الإطلالة، وأنها أعادتها إلى طفولتها مجددا.

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الفنانة الصغيرة ’’حلا الترك’’ التي فتنت الخليجيين لسنوات.. تظهر اليوم بشكل مفاجئ وتكشف جمالها الحقيقي بدون مكياج!(صور)

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