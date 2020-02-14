وردنا الان : تفاصيل الخلاف القبلي الذي نشب في أحد شوارع العاصمة صنعاء والمجلس يتدخل لإنهائه (شاهد ما حدث)

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صنعاء - ياسمين الخيامي - تفاصيل الخلاف القبلي الذي نشب في أحد شوارع العاصمة صنعاء والمجلس يتدخل لإنهائه (شاهد ما حدث)

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