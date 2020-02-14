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صنعاء - ياسمين الخيامي - رسميا..هادي يكشر عن انيابه ويجبر وزير الدفاع المقدشي على تعيين قائد عسكري شهير في هذا المنصب الرفيع والجنرال الاحمر يجن جنونه (الاسم + الصورة)

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