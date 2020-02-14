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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الرئيس هادي يباغت الملك سلمان وولي عهده بهذا القرار العاجل الذي صعق عبد الملك الحوثي واربك كل حساباته ( نص القرار )

اكد الرئيس هادي ان القضاء على الحوثي واستعادة الشرعية هو قرار لا رجعة فيه وان خيار السلام مع الانقلابيين لا طائل منه لأنهم لا يفهمون الا لغة القوة .

جائ ذلك خلال الاجتماع الذي عقده فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، صباح اليوم، ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

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تناول اللقاء جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن الوطني وعلى مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية ومسار الجبهات وافاق السلام وسبل إنجاح اتفاق الرياض برعاية المملكة العربية السعودية.

وأشاد فخامة الرئيس ببسالة وتضحيات حماة الوطن الذين يقدمون الدماء ويصنعون المأثر للانتصار للوطن ولعزة ورفعة شعبنا في مواجهة قوى التمرد والظلام من المليشيات الحوثية الايرانية.

وشدد على أهمية توحيد الصفوف والإمكانات في معركة الوجود والمصير للانتصار لأهداف الثورة اليمنية والحفاظ على مكتسبات الوطن وثوابته.

وقال فخامته " هناك العديد من التحديات الماثلة التي لا تقل أهمية عن التحديات الميدانية والمتجسدة في إطار بناء الدولة وتعزيز وتفعيل مؤسساتها وتنمية الموارد حاثاً الجميع الى مزيد من العمل والجهود المشتركة لبلورة الرؤى الكفيلة بتعزيز المسار وتجاوز الصعوبات والتحديات".. مشيداً بالمواقف الأخوية والدعم السخي الذي يقدمه الاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية السند والعون لليمن وطن ومجتمعا.

وفي الاجتماع قدم نائب رئيس الجمهورية تقريراً موجزاً لخص الموقف العام لمختلف الجبهات وخطوط التماس في عدد من الجبهات والمناطق ومنها مارب والجوف وغيرها لافتاً الى بسالة وتضحيات الجيش الوطني والمقاومة الباسلة وابنا الوطن الشرفاء في مواجهة قوى التمرد والانقلاب وكسر نواياها اطماعها في تلك الجبهات وتحقيق انتصارات وملاحم بطوليه لحماة الوطن.

الى ذلك قدم رئيس الوزراء تقريرا موجزاً عن جهود الحكومة وعملها الميداني خلال الفترة الماضية فِي العاصمة المؤقتة عدن ومختلف المحافظات المحررة لتقديم عددا من الاحتياجات الخدمية لمصلحة المواطن وتامين صرف المعاشات في المحافظات المحررة والتي لازالت تقع تحت سيطرة الانقلابيين.. لافتاً الى أهمية تعزيز الموارد ومشاركة الجهود من قبل الجميع.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي