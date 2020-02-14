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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس من ابو علي الحاكم ولا من العمالقة الجنوبيين ..تحرك عسكري مباغت وغير متوقع يرعب طارق عفاش ويثير جنونه ويربك كل حساباته في الساحل الغربي

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