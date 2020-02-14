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صنعاء - ياسمين الخيامي - خبر سار وسعيد للرئيس هادي جعله يطير فرحا..لكنه نزل كالصاعقة على رأس عيدروس الزبيدي..شاهد بالفيديو كيف تمكن هادي من قهر كل خصومه في الجنوب

أظهر مقطع فيديو جديد انتشار كامل لقوات الجيش الوطني في جزيرة سقطرى، لأرساء الأمن ومنع اثارة الفتن وأي خروج عن الدولة وان سقطرى بالكامل تحت ادارة القوات الحكومية الشرعية على استعداد كامل لدحر اي عدو . ونشر الصحافي بشير الحارثي فيديو على حسابه في تويتر معلقا بالقول: "بالأغاني الوطنية والأعلام الجمهورية قوات الجيش الوطني والأمن في ‎سقطرى تعلن جاهزيتها ضد أي مليشيات تحاول الانقلاب على مؤسسات الدولة". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: رسميا..هادي يكشر عن انيابه ويجبر وزير الدفاع المقدشي على تعيين قائد عسكري شهير في هذا المنصب الرفيع والجنرال الاحمر يجن جنونه (الاسم + الصورة) السعودية تعلن رسميا إلغاء نظام الكفيل وتسمح للوافدين بالعمل والتنقل بحرية، وتغيير نوع الإقامة لحفظ ممتلكاتهم وتوثيقها بأسمائهم الشخصية عاجل..الرئيس هادي يباغت الملك سلمان وولي عهده بهذا القرار العاجل الذي صعق عبد الملك الحوثي واربك كل حساباته ( نص القرار ) ليس من ابو علي الحاكم ولا من العمالقة الجنوبيين ..تحرك عسكري مباغت وغير متوقع يرعب طارق عفاش ويثير جنونه ويربك كل حساباته في الساحل الغربي الفنانة الصغيرة ’’حلا الترك’’ التي فتنت الخليجيين لسنوات.. تظهر اليوم بشكل مفاجئ وتكشف جمالها الحقيقي بدون مكياج!(صور) خبر سار وسعيد للرئيس هادي جعله يطير فرحا..لكنه نزل كالصاعقة على رأس عيدروس الزبيدي..شاهد بالفيديو كيف تمكن هادي من قهر كل خصومه في الجنوب وردنا الان : تفاصيل الخلاف القبلي الذي نشب في أحد شوارع العاصمة صنعاء والمجلس يتدخل لإنهائه (شاهد ما حدث) Advertisements وكالة ابناء عالمية تفضح الجنرال علي محسن الاحمر وتكشف السر الخطير الذي مكن هذا الجنرال العجوز من خداع الملك سلمان وولي عهده ( نفاصيل خطيرة تنشر لأول مرة ) عاجل: السعودية تباغت الجميع بقرار جرئ جعل طارق عفاش يطير فرحا، لكنه نزل كالصاعقة على رأس الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي ( نص القرار السعودي ) سعودية ثرية تقرر مساعدة زوجها والوقوف الى جانبه وتمنحه مليون ريال سعودي ...لن تصدق ماذا فعل هذا الزوج الغادر بزوجته الكريمة وصدم كل السعوديين وردنا قبل قليل: السعودية تباغت الجميع وتعلن انهاء الحرب في اليمن والتعايش السلمي مع الحوثيين..وهذا هو مصير الرئيس هادي والجنرال الاحمر بعد السلام مع الحوثيين عاجل: طبول الحرب تقرع.. “محمد بن سلمان” و”السيسي” يتخذان إجراء عسكري عاجل ضد “أردوغان” وإرسال تعزيزات عسكرية ضخمة إلى دولة عربية وردنا قبل قليل:هاني بن بريك يثير جنون الزبيدي ويصعق الجنوبيين ويعترف..هذا هو البطل الشمالي الذي سيحقق للجنوبيين حلمهم بدولة مستقلة ( صورة + الاسم ) ورد للتو..يحيي الراعي يباغت الجميع ويوجه صفعة مدوية لـــ "محمد علي الحوثي" بعد اقتحامه قاعة مجلس النواب ومعه المرافقين المسلحين ..شاهد ماذا فعل الراعي عاجل : الصين تدق طبول الحرب وتحرك سلاحها النووي المرعب وتعلن انها ستقضي على هذه الدولة وتمحوها من خارطة العالم بعد فعلتها الغادرة لتدمير الصين وأضاف: "وقيادتها السياسية والعسكرية تؤكد بأن سقطرى يمنية وسيبقى اليمن واحدا موحداً مهما تآمر الخونة والمرتزقة عملاء دويلة ‎الامارات". وشهدت محافظة أرخبيل سقطرى (جنوب اليمن)، صباح الثلاثاء مظاهرة جماهيرية حاشدة دعماً للشرعية واستنكاراً لما قامت مجاميع مايسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتيا من انقلاب على الشرعية والتمرد على مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية. بالأغاني الوطنية والأعلام الجمهورية قوات الجيش الوطني والأمن في سقطرى تعلن جاهزيتها ضد أي مليشيات تحاول الانقلاب على مؤسسات الدولة وقيادتها السياسية والعسكرية تؤكد بأن سقطرى يمنية وسيبقى اليمن واحدا موحداً مهما تآمر الخونة والمرتزقة عملاء

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