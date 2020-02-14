شكرا لبحثكم عن خبر الدكتور " بن دغر" يخرج عن صمته ويكشف مستجدات محبطة تتعلق بتنفيذ " اتفاق الرياض " وقرار حكومي حاسم ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر مستشار رئيس الجمهورية الدكتور " أحمد بن دغر " تغريدة كشف فيها عن خروقات مبكرة لاتفاق الرياض .

" اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "الشرعية نفذت وستنفذ كل ما عليها من التزامات تخص اتفاق الرياض رغم بعض الصعوبات والعراقيل التي بلغت حد الاعتداء واعتراض لواء الدفاع الساحلي من تموضعه في موقعه الجديد، وعلى الطرف الآخر مقابلة هذا الالتزام بالتزام مقابل وبالمدد الزمنية المنصوص عليها في المصفوفة العسكرية والأمنية".

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