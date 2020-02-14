شكرا لبحثكم عن خبر الانترنت يشهد تحسنا نسبيا في اليمن بعد معالجة هذه الأسباب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت خدمة الانترنت في اليمن، تحسناً نسبياً خلال الساعات الماضية، في عدد من المحافظات اليمنية، بعد انقطاع شامل دام عدة أيام.



وقال مستخدمون إن الخدمة عادت بشكل أفضل مما كانت عليه خلال الأيام الماضية، في غالبية المحافظات اليمنية، منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس.



من جهته أكد مدير مؤسسة الاتصالات بحضرموت، علي باجاء لـ"يمن شباب نت"، "بعودة خدمة الانترنت خلال الساعات القادمة، وذلك بعد الانتهاء من إصلاح كيبل فالكون الدولي، بقناة السويس".



وبشر باجاء المواطنين بعودة ممتازة للخدمة، مشيرا بأنه سيتم إعادة ترتيب القنوات التي كانت تعمل، وسترجع لطبيعتها السابقة".



وكان وزير الاتصالات لطفي باشريف، قال في وقت سابق، إن العمل يجري حالياً، وبوتيرة متسارعة من أجل إصلاح كابل فالكون وإعادة خدمة الانترنت إلى اليمن.



وفي صنعاء أكد مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الخاضعة للحوثيين، عودة خدمة الإنترنت إلى اليمن بعد أن انتهت الفرق الفنية من إنجاز المراحل الأولى لعمليات إصلاح الكابل البحري "فالكون".



ونقل حساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن المصدر قوله إن بياناً رسمياً سيصدر خلال الساعات القادمة من شركة تيليمن عن عودة خدمة الانترنت.



ومنذ التاسع من يناير الماضي يشهد اليمن انقطاع لخدمة الانترنت وخروج أكثر من 80% من سعات الانترنت الدولية نتيجة تعرض الكابل البحري "فالكون" للانقطاع بالقرب من قناة السويس.