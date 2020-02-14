شكرا لبحثكم عن خبر علي محسن الاحمر يتسبب في اول تمرد على الحوثيين بقبيلة سنحان ( تفاصيل أكثر ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر محلية ان ابناء قبيلة جنوب العاصمة صنعاء رفضوا توجيهات من مليشيات الحوثيين بالتحشيد الى جبهات القتال بسبب اساءة مذيع حوثي.

وقال المصدر في تصريحات صحفية اليوم الخميس ان أبناء قبيلة سنحان امتنعوا عن التحشيد أو التحرك للجبهات بعد اساءة مذيع حوثي في أحد الإذاعات التابعة للحوثيين لأبناء قبيلة سنحان وللفريق الركن علي محسن الأحمر نائب رئيس الجمهورية .

Advertisements

وأضاف القول " بعض النظر عن توجهات الفريق علي محسن الأحمر السياسية لكنه في الأول و الأخير أحد الرموز الهامة والمحترمة من قبل غالبية أبناء المنطقة بجميع توجهاتهم السياسية .

وأكد المصدر والذي طلب عدم ذكر اسمه القول " أن سنحان قدمت المئات من القتلى والجرحى ما الحوثيين بعد تحالف الحوثيين مع الرئيس السابق لكن عنصرية المليشيا قد تجبر الغالبية العظمى من التحرك المضاد .

ووضح أن الحوثي لم يملكنا وأن تماديا المليشيا سيفقدهم ما تبقى