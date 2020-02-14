شكرا لبحثكم عن خبر بشرى كبرى قوات الجيش تحقق انتصار كاسح وتحتفل بإدارة هذه المحافظة بأكملها .. "تطورات هامة " والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أظهر مقطع فيديو جديد انتشار كامل لقوات الجيش الوطني في جزيرة سقطرى، لأرساء الأمن ومنع اثارة الفتن وأي خروج عن الدولة وان سقطرى بالكامل تحت ادارة القوات الحكومية الشرعية على استعداد كامل لدحر اي عدو .

ونشر الصحافي بشير الحارثي فيديو على حسابه في تويتر معلقا بالقول: "بالأغاني الوطنية والأعلام الجمهورية قوات الجيش الوطني والأمن في ‎سقطرى تعلن جاهزيتها ضد أي مليشيات تحاول الانقلاب على مؤسسات الدولة".

وأضاف: "وقيادتها السياسية والعسكرية تؤكد بأن سقطرى يمنية وسيبقى اليمن واحدا موحداً مهما تآمر الخونة والمرتزقة عملاء دويلة ‎الامارات".