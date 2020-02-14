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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البحرية الأمريكية تصادر 150 صاروخا إيرانيا لمليشيا الحوثي في بحر العرب

الجمعة 14 فبراير 2020

الخليج 365

أعلنت البحرية الأمريكية، مساء الخميس، توقيف سفينة بها 150 صاروخا مضادا للدبابات في بحر العرب يوم الأحد الماضي.



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وأكد بيان للقيادة المركزية الأمريكية أن مكونات الأسلحة المصادرة من تصميم وتصنيع إيراني وتضم 3 صواريخ إيرانية سطح جو.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الأسلحة الإيرانية التي تمت مصادرتها في بحر العرب كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي في اليمن.

وأمس الأربعاء، أعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي فرض عقوبات على 3 شركات نقل ساعدت إيران في نقل الأسلحة، مؤكدا مواصلة حملة الضغط القصوى على طهران لحين تعديل سلوكها العدواني.