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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معاون يطلع على سير عمل المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - معاون يطلع على سير عمل المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بعدن
الخميس 13 فبراير 2020
الخليج 365 - عدن
اطلع أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون، اليوم، على مستوى سير العمل بالمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة في تقديم الخدمات التشخيصية والمختبرية للمواطنين، واحتياجات المركز لضمان استمرار عمله.
وأشاد معاون، بجهود إدارة المركز والعاملين فيه من خلال القيام بمسؤولياتهم رغم شحة الإمكانيات .. مؤكدا أن قيادة السلطة المحلية في عدن ستقوم بواجبها مع الجهات المعنية لتذليل كافة الصعوبات التي يواجهها المركز وفقاً للإمكانيات المتاحة وتحسين أداء العمل في المركز الصحي.
من جانبه استعرض مدير عام المركز الوطني للمختبرات في عدن الدكتور سالم مدرم، الخدمات المختبرية والتشخيصية التي يقدمها المركز للمواطنين، وكذا المعوقات المختلفة لسير العمل في المركز.
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