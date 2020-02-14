عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخنبشي يطلع علی استعدادات وزارة الصحة لمجابهة كورونا

الخميس 13 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

إطلع نائب رئيس الوزراء، الدكتور سالم الخنبشي اليوم علی إجراءات وتدخلات وإستعدادات وزارة الصحة العامة والسكان في العاصمة المؤقتة لمجابهة عدوی فيروس كورونا .



وأستمع نائب رئيس الوزراء خلال زيارته قطاع الرعاية الصحية الأولية بالوزارة، من الدكتور علي الوليدي، وكيل الوزارة إلى شرح حول الإجراءات التي اتخذت وشملت رفد المنافذ البرية والبحرية والجوية بالفرق الطبية بهدف الكشف علی جميع الواصلين الی أراضي الجمهورية وتزويد هذه الفرق بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية والعمل علی تدريب عدد من الفنيين ليعملوا كمدربين في مديرياتهم ومرافقهم الصحية لتعم الفائدة كل الكوادر الصحية، بالإضافة الی تفعيل عمل غرفة العمليات المركزية علی مدار الساعة لتلقي اي بلاغات ورفع تقرير يومي .

Advertisements

وشدد الدكتور الوليدي، على ضرورة مساندة جهود الوزارة من قبل الجهات ذات العلاقة كوزارة المياه والبيئة والاوقاف والتعليم واعداد حملة توعيوية صحية بخصوص فيروس كورونا .

وخلال الزيارة، أشاد نائب رئيس الوزراء، بدور وزارة الصحة وكادرها في مجال مكافحة الأوبئة .. مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم الدعم اللازم للوزارة .

وحث الخنبشي الوزارات الأخرى القيام بواجباتها والعمل على تعزيز التنسيق بما يؤدي الی الخروج بآلية عمل مشتركة .. داعيا الوزارة الی اليقظة والاستعداد لمواجهة اي طارئ .