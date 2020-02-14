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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شمسان يناقش مع ممثل منظمة أوكسفام التدخلات الانسانية في تعز الخميس 13 فبراير 2020 الخليج 365 - عدن ناقش محافظ تعز نبيل شمسان اليوم بعدن مع مدير برامج منظمة اوكسفام في بمحافظات (عدن، أبين، الضالع، تعز) محمد فرح، وضع المشاريع الذي تنفذه المنظمة بتعز والخطط المستقبلية للمنظمة.

Advertisements ونوه المحافظ بما يقدمه فريق منظمة اوكسفام والمنظمات الانسانية العاملة في المحافظة من برامج تساهم في تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب والحصار. من جهته استعراض مدير البرامج، المشاريع التي نفذتها المنظمة بمديريات تعز وخصوصا في المديريات الريفية ومنها الشمايتين والمعافر والمواسط وباقي المديريات داخل المدينة.

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