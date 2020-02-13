شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعلنون سيطرتهم على مناطق إستراتيجية مطلة على مدينة مأرب (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت مساء اليوم، وسائل إعلامية تابعة للحوثيين، سيطرة المليشيات على مناطق جديدة في محافظة مأرب.

وقالت أن المليشيات تمكنت من السيطرة على مناطق هامة قرب مدينة مأرب بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش . مضيفة بأن مناطق وجبال الادرم وصلب الاستراتيجية التي تقع بمحاذاة مديرية الجدعان المجاورة لمدينة مأرب أصبحت بالكامل تحت سيطرة الحوثيين

وأشارت إلى أن ذلك التقدم جاء في الوقت الذي مازالت المليشيات تخوض معارك شديدة مع قوات الجيش في مديرية مجز المجاورة بمساندة طيران تحالف . مؤكدة أن طيران التحالف نفذ سلسلة غارات على عناصر المليشيات .

وتشرف مديرية الجدعان على بقية الخط الاسفلتي الذي يربط مدينة مارب بالعاصمة صنعاء