شكرا لبحثكم عن خبر موقف جديد للاحزاب السياسية من الشرعية والميليشيا الانقلابية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جددت الأحزاب السياسية بمحافظة مأرب موقفها الثابت والقوي في الوقوف مع الحكومة الشرعية وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة.

وأكدت الأحزاب السياسية في بيان صادر عن المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته اليوم الخميس، على دعم كافة الجهود التي تبذلها قيادة المحافظة على مختلف الأصعدة وفي المقدمة منها جهود الدفاع عن مأرب وأمنها واستقرارها، ودعمها ومساندتها للجيش الوطني في مواجهته للمليشيا الانقلابية وفي تصديه البطولي لحربها الغاشمة ضد الشعب الوطن.

وأشاد بيان الأحزاب السياسية بمأرب والصادر عن المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب الرشاد، وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي، بالدور البطولي الذي يقوم به منتسبو الأجهزة الأمنية بالمحافظة، وتقديرها العالي لجهودهم في حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة بالمحافظة.

ودانت الأحزاب السياسية بمأرب الجرائم المتكررة التي تمارسها المليشيا الحوثية باستهداف المدنيين والمستشفيات وقتل الأبرياء والنساء والأطفال بالصواريخ البالستية المحرمة دوليا.

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الأحزاب السياسية بمأرب اعتبرت التصعيد الحوثي الأخير تجاه مأرب دليلاً على عدم رغبة هذه المليشيا في السلام وتحقيق التسوية السياسية وفق المرجعيات الثلاث، معربة عن استنكارها لصمت المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان إزاء الجرائم الشنعاء التي تطال المدنيين بمأرب، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بإدانة وتجريم تلك الإعمال الإجرامية.

ودعت جميع أبناء مأرب بمختلف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية إلى تجاوز الماضي بكل خلافاته وفتح صفحة جديدة من الوحدة والتماسك الأخوي الصادق والأمين تعزيزاً للوحدة الداخلية ورص الصفوف واستنهاض كافة الطاقات لمواجهة العدوان المُستهدف لمأرب وأبنائها وسكانها.

كما دعت أحزاب مأرب أعضائها وأنصارها وجماهيرها إلى وقف المناكفات الإعلامية وتوحيد الخطاب السياسي والإعلامي وتوجيهه وجهة بناءة تُجمع لا تفرق، ويكرس ضد العدو المشترك وأهدافه الشريرة بحق الوطن والشعب والجمهورية.

وأكدت الأحزاب السياسية في البيان على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض لما له من أهمية في توحيد المواجهة ضد الانقلابيين الحوثيين، والضغط على الطرف المعرقل للتنفيذ. معربة في ذات السياق عن شكرها وتقديرها لدور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودعمهم الا محدود للشعب اليمني في نضاله المشروع لإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا.

وطالبت الأحزاب في ذات الوقت دول التحالف بتعزيز وتكثيف دعمها لتسريع القضاء على المشروع الفارسي المستهدف للعروبة قاطبة، مجددة في ختام بيانها موقفها الرافض لكل أشكال التطرف والإرهاب أياً كان نوعه ومصدره، داعمة في ذات الوقت تدعم جهود السلطة المحلية والدولة في محاربة الإرهاب والتطرف.