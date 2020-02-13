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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين حملة ترقيم وإصدار الملكيات للمركبات بسقطرى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020
الخليج 365 - سقطرى
دشن وكيل محافظة سقطرى رائد الجريبي اليوم، حملة ترقيم وإصدار ملكيات للمركبات.
وأكد الجريبي الى أهمية الحملة في تنظيم عملية سير المركبات ومساعدة الجهات الأمنية لضبط المخالفين، وشدد على التزام شرطة السير بالعمل وفق النظام والقوانين المرورية، واتخاذ كافة الإجراءات لرفع من مستوى كفاءة العمل المروري.
من جانبه أشار مدير الشرطة العقيد فائز الشطهي، ان الحملة ستسهم وبشكل كبير في الحد من المخالفات المرورية وتمكن رجال الامن في التغلب على الكثير من الصعوبات.
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