شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صندوق النظافة بوادي حضرموت يحتفل باليوم الوطني للبيئة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020 Advertisements الخليج 365 - سيئون احتفل صندوق النظافة والتحسين بوادي حضرموت اليوم، باليوم الوطني للبيئة بحضور وزير الثقافة مروان دماج ووكيل وزارة الشباب والرياضة حمزة الكمالي ووكيل المحافظة المساعد عبد الهادي التميمي.

وأكد وكيل المحافظة المساعد لشئون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، أهمية الحفاظ على البيئة التي تعتبر مسئولية مجتمعية مشتركة، داعيا الى المزيد من التوعية وتضافر الجهود لمساندة جهود السلطة المحلية التي من شأنها تعزيز الحفاظ على البيئة. وجرى افتتاح المعرض الانتاجي الاول لإعادة تدوير المخلفات الصلبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صندوق النظافة بوادي حضرموت يحتفل باليوم الوطني للبيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.