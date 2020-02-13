وزارة التخطيط تستعد لإنشاء نظام النافذة الواحدة لتقديم خدماتها المتكاملة للمنظمات الدولية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020 Advertisements الخليج 365 - عدن تستعد وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حالياً، لإنشاء نظام النافذة الواحدة لتقديم الخدمات المتكاملة للمنظمات الدولية، واستمرار التعاون بين الوزارة والمنظمات وشركاء التنمية لتعزيز الشراكة بين الجانبين بشكل دائم وإنجاح برامج وخطط التنمية للعام الجاري.

وجددت وزارة التخطيط تأكيدها مواصلة تقديم كافة التسهيلات للمنظمات الدولية وشركائها بما يضمن سهولة استيعاب المنح وإيصال الدعم والمساعدات لجميع المحتاجين في مختلف محافظات الجمهورية بدون استثناء. وأعربت الوزارة، عن تطلعها لتنفيذ المنظمات الدولية المزيد من البرامج التنموية والإغاثية وفقاً لأولويات الحكومة في مختلف القطاعات بما يساهم في تخفيف معاناة المواطن اليمني وخلق فرص عمل للشباب والمرأة.

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