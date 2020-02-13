أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 13 فبرير/ شباط، 2020 وهي كالتالي:

إذاعة صنعاء تحتفل باليوم العالمي للإذاعة https://www.elyamnelaraby.com/459216/ مصلحة الجوازات تمنح الحجاج الأولوية في إستخراج جوازات السفر https://www.elyamnelaraby.com/459218/ إنتقالي عدن وقيادات الحزام الأمني يناقشان ما تم تنفيذه في إتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/459229/ ننشر مواعيد رحلات اليمنية غداً الجمعة https://www.elyamnelaraby.com/459230/ تعرف أبرز إستعدادات الحكومة لمجابهة فيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/459233/ عضو بخارجية الإنتقالي لـ"الخليج 365": ملتزمون بتنفيذ إتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/459234/ اجتماع يناقش عملية تنظيم الصيادين في مواقع الإنزال بالمهرة https://www.elyamnelaraby.com/459235/ باكريت يصدر عددا من القرارات بالمهرة.. تعرف عليها https://www.elyamnelaraby.com/459237/ اختتام دورتي الحاسب الآلي وتزين الكيك وصناعة الحلويات بحوف https://www.elyamnelaraby.com/459240/ Advertisements ننشر أسعار العملات لمساء اليوم الخميس https://www.elyamnelaraby.com/459241/ فتح: أي تقليص للمساعدات في المحافظات غير المحررة سيزيد من معاناة المحتاجين https://www.elyamnelaraby.com/459248/ اختتام دورة تدريبية حول المهارات الحرفية النسوية بشبوة https://www.elyamnelaraby.com/459249/ الإرياني يحضر احتفالية إذاعة صنعاء باليوم العالمي للإذاعة https://www.elyamnelaraby.com/459250/ مأرب.. العباب يفتتح معمل للحاسوب في مدرسة النجاح https://www.elyamnelaraby.com/459251/ رئيس مجلس النواب يلتقي نائب السفير البريطاني لدى اليمن https://www.elyamnelaraby.com/459252/ باعوم يبحث مع مكتب تنسيق المساعدات الخليجية تقديم دعم اغاثي عاجل للنازحين https://www.elyamnelaraby.com/459254/ توزيع سلل غذائية على 3 الاف اسرة فقيرة في سقطرى https://www.elyamnelaraby.com/459255/ لجنة مكافحة الإتجار بالبشر تناقش آلية تفعيل عملها والتعاون مع الشركاء الدوليين https://www.elyamnelaraby.com/459256/ تكريم لاعبي وبعثة نادي شعب حضرموت بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/459259/ مصلحة الجوازات: الدفاتر متوفر في المحافظات المحررة والأولوية للحجاج https://www.elyamnelaraby.com/459265/

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