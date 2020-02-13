شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بارجاء يعلن الإنتهاء من إصلاح كابل فالكون.. ويؤكد عودة الانترنت تدريجيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020 الخليج 365 - المكـلا قال مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بساحل حضرموت المهندس علي بارجاء، أنه قد تم صباح اليوم الخميس الإنتهاء من إصلاح كابل فالكون بالسويس وعودة كل الوصلات التراسلية للإنترنت للخدمة بعد انقطاع دام اكثر من شهر نتيجة لهذا الخلل الفني الذي حدث في التاسع من شهر يناير الماضي.

Advertisements وأوضح بارجاء بأنه وبإصلاح كابل فالكون ستعود خدمة الإنترنت تدريجيا خلال الساعات القادمة وستستأنف الخدمة من جديد وستعود كل القنوات لطبيعتها. وأكد مدير عام الاتصالات بساحل حضرموت بأن المؤسسة العامة للاتصالات ووفاء لمشتريكيها قد قامت بإضافة رصيد لكل مشتركي الإنترنت لمدة شهر مجانا. وأشار بارجاء إلى أن كابل فالكون قد تم اصلاحه من قبل الشركة المالكة له ويتم الان أعادة ترتيب المسارات وعمل الفحوصات النهائيه ومن المتوقع ان تعود خدمة الانترنت لسابق عهدها خلال الساعات القادمة.

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