“واي“ تعاود عملها من عدن بقدرات وتقنية فائقة وبحلة جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

كشفت مصادر محلية ان شركة الاتصالات اللاسلكية "واي" ستعيد فتح ابوابها في العاصمة عدن حيث سيكون مقرها الرئيسي.

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وذكرت المصادر ان الشركة ستعاود عملها من داخل عدن بتقنية وقدرات فائقة ستكتسح من خلالها باقي شركات الاتصالات اللاسلكية التي ضعفت خدماتها في الاونة الاخيرة بعدن بسبب عدم التزامها بدفع رسوم الضريبة السنوية لوزارة الاتصالات بعدن واصرارها على تقديمها لوزارة صنعاء حيث سيطرة الحوثيين.

وقالت المصادر بأن شركة واي الجديدة ليست ذات الشركة القديمة التي عملت منذ سنوات باليمن، ولفتت المصادر ان ملاك الشركة وقيادتها تغيروا، فقد اصبحت الشركة مملوكة لبعض رجال الاعمال السعوديين وتجار يمنيين اخرين رفضت المصادر الكشف عنهم.

وبحسب المصادر ف الشركة ستعيد فتح ابوابها خلال مدة اقصاها اواخر شهر مارس القادم، مشيرة بأن معظم الترتيبات والتجهيزات قد استكملت لفتح مكتبها الرئيسي بعدن والذي يرجح ان يفتح في اواخر فبراير الجاري على ان يتم تدشين العمل بالشبكة في نهاية مارس القادم.