مصلحة الجوازات: الدفاتر متوفر في المحافظات المحررة والأولوية للحجاج 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

ناقش اجتماع في مكة، اليوم الخميس، آلية استيعاب طلبات الجوازات للحجاج اليمنيين في المحافظات المحررة.

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اللقاء الذي ضم قيادات قطاع الحج والعمرة برئاسة وكيل وزارة الأوقاف المساعد طارق القرشي، ووكيل مصلحة الهجرة والجوازات عبدالجبار سالم، شدد على أهمية إعطاء الحجاج الأولوية في استخراج الجوازات، وتوفيرها، ووضع آليات مناسبة تعمل على تسريع الإصدار.

وأكد وكيل المصلحة أن دفاتر الجوازات متوفرة وبشكل كافي في جميع الفروع في المحافظات المحررة.

بدوره دعا القرشي جميع الحجاج الى عدم دفع أي رسوم إضافية لسماسرة يتاجرون بـالجوازات، أو يتظاهرون بتسريع استخراجها، خاصة بعد أن تم وضع آلية معينة للحجاج في الجوازات.

ويأتي هذا اللقاء ضمن الترتيبات التي يجريها مكتب شؤون حجاج اليمن لتوفير متطلبات الحاج.