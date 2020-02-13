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تكريم لاعبي وبعثة نادي شعب حضرموت بالمكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

تكريم لاعبي وبعثة نادي شعب حضرموت بالمكلا

الخليج 365 - المكـلا

كرّم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم الخميس، فريق وبعثة نادي شعب حضرموت لكرة القدم بمناسبة إحرازه بطولة الدوري التنشيطي لتجمّعات المحافظات التي إحتضنتها مدينة سيئون .

وخلال التكريم، أكد المحافظ البحسني على أهمية هذا المنجز الرياضي الكبير الذي حققه النادي عقب توقّف النشاط الرياضي في بلادنا لقرابة الخمس سنوات .. مشيداً وأشاد بما قدّمه اللاعبون من مستوى جيّد وتجاوزهم لكل الظروف ليحرزوا البطولة بجدارة بعد تجاوزهم أعرق الأندية في الدرجة الأولى .

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وأكد المحافظ اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بقطاع الشباب والرياضة، حيث اعتمدت مخصصات مالية للأندية والاتحادات ، ودعم تأثيث الأندية والمنشآت الرياضية من خلال تعشيب ملعبي بارادم واستاد سيئون الأولمبي واعتماد تعشيب ملعب الشاحت بالشحر هذا العام، ومشاركة اللاعبين في بطولات تنافسية خارجية، ومساعدة عدد من اللاعبين القدامى، وتوجيه السلطات المحلية بالمديريات بالاهتمام بالمنشآت الرياضية وإعادة ترميم مقرات الأندية من خلال إدراجها ضمن البرنامج الاستثماري للمديريات .

وقدّم المحافظ مبلغ أربعة ملايين ريال دعماً لنادي الشعب لإحرازه بطولة الدوري التنشيطي، وأكد مساندة النادي في استحقاقاته القادمة.

وكان رئيس نادي شعب حضرموت الكابتن عامر سالم بن مرضاح ، قد شكر اهتمام المحافظ البحسني ومتابعته للبطولة، ودعمه وتشجيعه للفريق قبل وأثناء وعقب البطولة، مؤكداً أن اهتمامه وتوجيهاته قبل البطولة كان لها الأثر الكبير في تحفيز اللاعبين وتشجيعهم وصولاً الى تحقيق البطولة.

حضر اللقاء، وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي عوض باضاوي، ورئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت حسن مسجدي، ومستشار وزير الشباب معاذ العطاس، ورئيس فرع اتحاد الاعلام الرياضي بساحل حضرموت صلاح العماري، وعدد من المسؤولين.

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