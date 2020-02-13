لجنة مكافحة الإتجار بالبشر تناقش آلية تفعيل عملها والتعاون مع الشركاء الدوليين 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020 Advertisements الخليج 365 - عدن عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، اليوم بعدن، اجتماعها الأول لمناقشة كيفية إعادة تفعيل عمل اللجنة، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين في مكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود.

وتطرق الاجتماع الى كيفية إشراك الجهات المعنية والمتمثلة بسلطة الضبط القضائي وأجهزة القضاء، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لتفعيل آليات التعاون المشترك في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وأستعرض الاجتماع، أهمية عمل اللجنة الوطنية التي تعتبر إحدى آليات حماية حقوق الإنسان لما تمثله جرائم الإتجار بالبشر من مخاطر اقتصادية واجتماعية تقوم باستغلال الشرائح الاجتماعية الضعيفة كالمرأة والطفل خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ومقترحات الأعضاء حول الخطوات الإجرائية لتفعيل عمل اللجنة وآليتها التنفيذية.

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