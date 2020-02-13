شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع سلل غذائية على 3 الاف اسرة فقيرة في سقطرى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن وكيل محافظة سقطرى، رائد الجريبي ومعه قائد قوات التحالف العربي في المحافظة العميد ركن بحري عبدالرحمن الحجي، اليوم الخميس، مشروع توزيع سلل غذائية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ويستهدف 3 الاف اسرة فقيرة ومتضررة في مختلف مناطق وجزر الارخبيل .



وفي التدشين اشاد الوكيل الجريبي بالدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للمحافظة وابنائها والتي شمل الكثير من القطاعات الحيوية والخدمية والاغاثية من خلال مركز الملك سلمان والبرنامج السعودي لأعمار وتنمية اليمن.. لافتا ان هذا المشروع سيعمل على تخفيف من معانات المواطنين المتضررين والمحتاجين ويساعدهم في توفير المواد الغذائية الأساسية .

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